Азовский район, Ростовская область, , 12:01 — REGNUM В Ростовской области произошёл крупный пожар. В селе Пешково Азовского района загорелось нежилое неэксплуатируемое здание, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 4 февраля.

Сообщение о возгорание в экстренные службы поступило в 10:30 мск. К месту происшествия прибыли 35 человек и десять единиц техники. По уточнённой информации, площадь пожара составила 400 кв. метров.

В настоящее время пожар ликвидирован. По информации РИА Новости, помещение площадью 1 тыс. кв. метров использовалось для хранения пиломатериалов и станков.