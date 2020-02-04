Москва, , 11:42 — REGNUM Помимо трудностей с тестированием вакцины от коронавируса, о которых рассказал замминистра здравоохранения Сергей Краевой, существуют трудности выявления соотношения между заболевшими и выздоровевшими. Об этом в своём телеграм-канале написал главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

«Человек с вирусным заболеванием болеет около 1−3 недель. За это время он выздоравливает (будем оптимистами) и вирус «скидывает». В случае «особо опасной инфекции» (а именно такой сейчас статус у нового короновируса 2019), требуется лабораторное подтверждение, что человек «чист», за ним наблюдают. Так что подавляющее число больных сейчас в периоде выздоровления и ожидании лабораторного подтверждения, что вирус скинут.

Умирают в основном заболевшие пожилые и люди с хроническими болезнями: гипертония, диабет, пневмосклероз и так далее — точь-в-точь как и при гриппозной инфекции. Согласитесь — совсем разные ситуации, когда 10 тыс человек между жизнью и смертью и 300 умерло, 300 выжило, а за остальных бьются врачи, и когда 300 умерло, ещё 300 тяжёлых, а остальные 9,5 тыс. успешно выздоравливают. (Цифры условны)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра здравоохранения Сергей Краевой пояснил, что главная трудность, возникшая с тестированием вакцины от коронавируса, связана с отсутствием живого штамма.

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