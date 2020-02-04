Хомс, Сирия, , 11:41 — REGNUM Объекты сирийского нефтегазового комплекса в провинции Хомс подверглись обстрелам со стороны террористических банд. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим, передаёт 4 февраля SANA.

Итогом очередного нападения банд террористов стало причинение предприятиям материального ущерба. На рассвете атакам подверглись газоперерабатывающий завод «Эбла», газовые станции в Райяне и на Центральном плато, а также нефтеперерабатывающий завод в городе Хомсе, уточнил министр.

Ганим добавил, что на территории предприятий разорвались снаряды боевиков. Возникшие пожары потушили, уже оценили причинённый ущерб и начали восстановление. О пострадавших министр не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, удары по нефтегазовым объектам в провинции Хомс были нанесены также в декабре 2019 года. Террористы задействовали в атаке беспилотники.

Читайте ранее в этом сюжете: Два газовых предприятия в Сирии подверглись обстрелу