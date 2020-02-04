Новосибирск, , 11:36 — REGNUM Пакет, который был обнаружен в одной из новосибирских больниц, был подписан «Сибирская язва». Персонал медучреждения действовал по инструкции.

«О ситуации доложили полиции, Росгвардии, медицине катастроф и ФСБ. В течение пяти минут доступ к медицинскому учреждению был заблокирован, — сообщает «НДН.инфо». — На данный момент известно, что с конвертом контактировал только один человек, он был изолирован по рекомендациям специалистов Роспотребнадзора, его здоровью ничего не угрожает».

Конверт был доставлен в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Результаты исследования содержимого конверта будут готовы в течение 12 часов.

В больнице проведена дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, подозрительный пакет был обнаружен в городской клинической больнице №12 в Дзержинском районе Новосибирска.

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