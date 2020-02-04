Чебоксары, , 11:36 — REGNUM В Чувашии завершили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») в отношении 38-летнего жителя Новочебоксарска. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, осенью 2019 года пьяный мужчина находился в отделе МВД, куда был доставлен за нарушение общественного порядка в одном из кафе. Мужчина был не согласен отвечать за правонарушение по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и ударил по лицу одного из сотрудников отдела. Полицейский получил закрытый перелом костей спинки носа, что является легким вредом здоровью.

Обвиняемый признался в совершении преступления, также его причастность подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы.

С утвержденным обвинительным заключением дело будет направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года на Ставрополье состоялся суд над местным жителем, который ударил полицейского ножом. Мужчину признали невменяемым и направили на принудительное лечение. 37-летний мужчина ударил ножом в живот командира отделения мобильного взвода патрульно-постовой службы полиции. Сделал он это в ответ на попытку полицейского предотвратить его противоправные действия.