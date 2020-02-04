Анкара, , 11:35 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 74 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 4 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным инстанции, обвиняемые занимают пост «тайных имамов» в группировке, поэтому представляют особую опасность. Спецоперации по их поимке начались сразу в нескольких провинциях страны.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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