Самара, , 11:37 — REGNUM Трамвай загорелся в Самаре. Об этом 4 февраля сообщает ГТРК Самара.

По информации журналистов, ЧП произошло 4 февраля на улице Аэродромной на остановке общественного транспорта «Парк Победы». Салон трамвая, который двигался по маршруту 23, заволокло дымом.

По предварительной информации, у трамвая загорелась передняя колесная пара у первого вагона.

Сообщается, что все пассажиры успели выйти из его салона. По предварительным сведениям пострадавших нет. Движение трамваев на этом участке дороги приостановлено.