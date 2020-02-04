Донецк, , 11:34 — REGNUM В результате обстрела Петровского района Донецка боевиками ВСУ, повреждены пять домов. Об этом сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Вооружённые формирования Украины открыли огонь по посёлку шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. В результате обстрела получили повреждения дома по адресам: улица Зеленый Гай, 36, 40, 97, 103 и по улице Шестакова, 149», — сказано в сообщении.

Обстрел вёлся из гранатомётов СПГ, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в результате обстрела посёлка Старомихайловка на окраине Донецка из вооружения БМП, повреждения получили два дома.

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