Найроби, , 11:32 — REGNUM Из-за проливных дождей в Кении дороги национального парка в столице страны, Найроби, стали непроходимыми. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение властей.

В аккаунте Службы охраны дикой природы Кении (KWS) в Твиттере сообщалось, что дороги в национальном парке Найроби находятся в плохом состоянии.

Они рекомендовали посетителям использовать полноприводные транспортные средства «или посетить соседний Приют для животных в Найроби (Nairobi Orphanage) или заповедник Найроби Сафари Уолк» вместо этого.

Проливные дожди обрушились на несколько частей страны в выходные, и в Метеорологическом управлении Кении предупредили об усилении осадков и возможных наводнениях.

«Мы извиняемся за доставленные неудобства», — добавлялось в заявлении.

По информации репортеров, на прошлой неделе несколько туристов пришлось спасать от затопления их бунгало в национальном парке Масаи Мара. Наводнения также оказали влияние на заповедник в провинции Нарок, а также транспортное сообщение с регионом.