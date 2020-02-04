Минск, , 11:32 — REGNUM Белорусское «сахарное дело» является для страны беспрецедентным, речь идёт о махинациях с сахаром через Москву. Так прокомментировал 4 февраля задержание директоров всех белорусских сахарных заводов президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что такого в стране «ещё не было», подробности дела раскроет в ближайшие дни белорусский комитет госбезопасности. В Москве был создан торговый дом, которому через «своих» сахарные заводы поставляли продукцию по бросовым ценам, отметил Лукашенко.

«Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — цитирует белорусского лидера «БелТА».

Как сообщало ИА REGNUM, директора всех четырех белорусских заводов по производству сахара были арестованы 27 января. В их домах прошли обыски.

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