Чебоксары, , 11:24 — REGNUM В отношении оперуполномоченного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Чувашии возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, а также специальных средств) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, в январе 2020 года мужчина через свою знакомую пытался продать крупную партию наркотических веществ общей массой 1,1 кг за 300 тыс. рублей. Сотрудник ведомства пришёл к женщине домой за деньгами, получив только 50 тыс. рубле он стал требовать оставшейся суммы, применяя насилие с использованием наручников.

В настоящее время правоохранители устанавливают источник наркотических средств. Обвиняемый заключен под стражу. От дачи показаний он отказался. Однако следствие располагает неопровержимыми доказательствами его причастности к преступлению.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законными и обоснованными.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Ленинский районный суд Кирова признал виновным 33-летнего бывшего оперативного уполномоченного УФСКН (управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков) по Кировской области и двух его подельников по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). В 2014 году бывший полицейский создал и затем руководил магазином, через который осуществлялась продажа синтетических наркотических средств посредством так называемых «закладок». Тогда же он возглавил межрегиональное подразделение другого интернет-магазина, который занимался аналогичной деятельностью, но уже не только в Кировской области, но и в Приморском крае, Республике Коми, а также в Крыму.

Бывшего оперативника задержали в конце октября 2017 года, и до этого момента он совершил 103 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Он получил 19,5 года лишения свободы колонии строгого режима и штраф в размере 800 тыс. рублей, его подельники — 14 и 8 лет лишения свободы.