Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Пациенты и персонал петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе эвакуированы из помещений из-за сообщений злоумышленников о «заминировании». Об этом сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» в соцсети «ВКонтакте».

Эвакуация началась после 10:40 мск во вторник, 4 февраля, сразу после того как на электронную почту учреждения поступило сообщение от «минёров».

«Говорят, до часа дня минимум закрыли», — отмечает автор сообщения.

Напомним, утром 4 февраля сообщения с угрозами поступили во многие районные суды Петербурга, которые были эвакуированы. Также в письмах перечислялись более 100 школ и около 100 детских садов в разных частях города.

Волна угроз и вызванных ими эвакуаций продолжается в Петербурге непрерывно с ноября 2019 года. Ни в одном случае реальной угрозы не было.

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