Канберра, , 11:21 — REGNUM В Австралии десятки коал были найдены мертвыми, а 80 других получат лечение из-за травм и голода после того, как их среда обитания была вырублена, сообщает информационный портал Detik.

Десятки мертвых коал были найдены недалеко от прибрежного города Портленд, штат Виктория.

Экологическое управление штата Виктории назвало случай «очень печальным инцидентом».

Преступникам грозят крупные штрафы в соответствии с законами Австралии о защите дикой природы.

В Департаменте охраны окружающей среды подтвердили также, что около 80 коал были вывезены для лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии предложили вознаграждение любому, кому удастся снять шину с гигантского крокодила.

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