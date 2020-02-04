Уфа, , 11:19 — REGNUM Двух школьников сбили на пешеходном переходе в Уфе. Об этом 4 февраля сообщает городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло вечером 3 февраля на улице Российская около дома № 43.

Автомашина «Lifan Myway», за рулем которой находился 43-летний водитель, сбила двух школьников, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате 14-летний мальчик был госпитализирован с травмой головы. 15-летний мальчика осмотрели врачи и отпустили домой.

Отмечается, что водитель помог детям, но оставил место ДТП, поэтому ему грозит ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

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