Сухум, , 11:20 — REGNUM В прокуратуру обратился председатель Сбербанка Абхазии Роберт Агрба и заявил о хищении со счетов банка около 729, 5 млн рублей. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Сообщается, что в ходе внутренней проверки были выявлены несанкционированные финансовые операции, в ходе которых в 2017 году через кассу банка и безналичные переводы вывели 729 миллионов 479 тысяч рублей.

Также отмечается, что вывод средств осуществлялся и в Абхазии, и за рубежом.

Следователи прокуратуры проверяют предоставленную информацию и устанавливают круг лиц, которые могли совершить действия, о которых рассказал Агрба.