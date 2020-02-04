Новосибирск, , 11:04 — REGNUM В одной из больниц Новосибирска обнаружен подозрительный предмет. По данным АСТ-54, речь идёт о городской клинической больнице №12 в Дзержинском районе.«На улице Трикотажной в здании городской клинической больницы №12 обнаружен пакет с возбудителем сибирской язвы, сообщает наш подписчик. Больных доставленных по скорой помощи внутрь не пускают, — уточняет Новосибирская служба эвакуации на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Терапевтический корпус сейчас полностью закрыт. На месте работает полиция. Мы выясняем подробности произошедшего».

«Вести Новосибирск» со ссылкой на свой источник информации пишут, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, вызвали и специалиста Роспотребнадзора.