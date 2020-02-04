Тюмень, , 10:59 — REGNUM В Тюменской области в связи с увеличением случаев бешенства проводится отстрел лис в нескольких районах. Об этом сообщает Госохотдепартамент региона.

До 24 марта лис будут отстреливать в лесах Голышмановского городского округа и Тюменского района, до 28 марта — в Казанском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области объявлен карантин по бешенству в селе Липиха Упоровского района, в деревне Палецкая Юргинского района и в селе Средние Чирки Голышмановского района.

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