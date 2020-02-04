Уфа, , 11:01 — REGNUM Рейс DP-436 авиакомпании «Победа» по маршруту Уфа — Москва (Внуково) отменен. Информация об этом 4 февраля размещена на электронном табло уфимского аэропорта.

Отметим, что самолет должен был вылететь в 7:10 часов 4 февраля, но был задержан. На электронном табло указывалось расчетное время вылета в 12:30 часов 4 февраля.

В настоящее время вылет отменен.

Ранее пресс-служба уфимского аэропорта сообщала о том, что Boeing 737−800 выполняющий рейс DP-436 по маршруту Уфа — Внуково при развороте на торце взлетно-посадочной полосы (ВПП) совершил выкатывание краем основной правой стойки шасси за пределы ИВПП.

Позже авиакомпания «Победа» опровергла эту информацию, сообщив о том, что самолет двигаясь на минимальной скорости сместился вправо без схода с искусственного покрытия. Самолет был отбуксирован на стоянку.

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