Ростов-на-Дону, 4 февраля 2020, 10:42 — REGNUM После ливня в международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) протекла крыша. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Стоит пойти дождю, и в «Платове» сразу протекает крыша, по залам расставляют пластиковые тазики», — уточнил участник паблика «Ростов Главный».
ИА REGNUM отмечает, что это не первый подобный инцидент. Ранее подрядная организация ремонтировала кровлю в рамках гарантийных обязательств.
Напомним, что в 2019 году аэропорт «Платов» получил признание влиятельной британской частной консалтинговой компании Skytrax.