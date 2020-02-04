Барнаул, , 10:41 — REGNUM В январе 2020 года в Барнауле ощутимо подешевели коттеджи и дома. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости» (АПН), в среднем падение составило почти 2000 рублей за 1 кв. м и почти 1000 рублей соответственно.

Цены на недвижимость в Барнауле Цитата с сайта altayrealt.ru

«Занесенные по самую крышу постройки на земле выглядят непривлекательно. Даже если и находятся потенциальные покупатели, придя сейчас на просмотр в частный сектор, они получают не самые лучшие впечатления, и по итогу отказываются от покупки. Собственникам ничего не остается, как сбивать стоимость», — отмечают эксперты АПН.

Судя по приведённой на сайте динамике цен, дома в Барнауле дорожали весной 2019 года, летом и осенью, а с наступлением снегопадов начали дешеветь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады на Алтае с небольшими перерывами идут практически месяц и стали серьёзной проблемой для коммунальных служб и населения.