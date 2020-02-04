Киев, , 10:34 — REGNUM Срок предварительного следствия по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета продлён до апреля 2020 года. Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, передаёт 4 февраля украинское «Общественное телевидение».

Решение о продлении срока следствия принято офисом генерального прокурора Украины. Оно связано с тем, что пока рано принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или о прекращении дела.

По словам прокурора, необходимы дополнительные следственные действия и исследования экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве бомбы в автомобиле. В декабре 2019 года украинские правоохранители назвали имена пятерых подозреваемых.

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