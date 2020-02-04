Воронеж, , 10:28 — REGNUM Два человека погибли, двое ранены в автоаварии, которая произошла утром 4 февраля на 654 км автодороги М4-«Дон» в Павловском районе Воронежской области, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Один из пострадавших на данный момент находится в реанимации, второй госпитализирован в травматологическое отделение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 05:50 4 февраля житель Ставропольского края на Mercedes Sprinter, двигаясь в сторону Москвы, по касательной задел автомобиль МАЗ и съехал в кювет.

Как установлено, микроавтобус следовал по маршруту Москва — Ставрополь, в нем находилось девять пассажиров и два водителя. В числе погибших — водитель и пассажир микроавтобуса. Причины аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека