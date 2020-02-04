Уфа, 4 февраля 2020, 10:37 — REGNUM 28 тысяч кубометров снега вывезли за минувшие сутки с улиц Уфы. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, ночью с 3 на 4 февраля улицы столицы Башкирии очищали от снега 305 единиц техники и 77 сотрудников городских коммунальных служб.
В результате, в течение суток на полигоны было вывезено свыше 28 тысяч кубометров снега.
Отмечается, что коммунальные службы за сутки использовали 494,6 тонн противогололедных материалов.
Сообщается, что утром на очистку улиц вышли 164 единицы техники жилищных служб Уфы. К ним присоединились 802 дворника городских управляющих организаций УЖХ и 2473 сотрудника жилищных предприятий других специальностей.
Сообщается, что на очистку крыш домов выйдет 121 бригада кровельщиков (339 человек).
Напомним, что из-за сильных снегопадов в Уфе с 17:00 часов 3 февраля был объявлен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
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