Курган, , 10:26 — REGNUM В Кургане природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росприроднадзора и Роспотребнадзора проверяют меры, предпринимаемые для локализации пожара на МУП «Шуховский полигон ТБО». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Шуховский полигон является основным предприятием по утилизации бытовых отходов на территории Кургана и Кетовского района.

В сообщениях местных СМИ говорится, что Шуховский полигон горит с 31 января. По информации предприятия, администрация полигона в соответствии с утверждённым алгоритмом приступила к отсыпке задымленной части песком и щебнем.