Москва, , 10:50 — REGNUM Фотография полковника Вооружённых сил Украины (ВСУ), которого разыскивают за причастность к обстрелу Горловки в мае 2015 года, опубликована Следственным комитетом России. Снимок присутствует в видеоролике, размещённом на официальном канале ведомства в YouTube.

«Лица, привлекаемые к ответственности, — командир 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович», — говорится в видео.

СКР подозревает Лисового в причастности к применению запрещённых средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ). С 2018 года полковник находится в международном розыске.

26 мая 2015 года при обстреле Горловки в ДНР смертельные ранения получили Юрий Тув, его 11-летняя дочь и неизвестная женщина. Пострадали двое других детей Тува, а его супруга потеряла руку.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно о возбуждении СКР уголовного дела по факту обстрела ВСУ посёлка Березовское в Луганской Народной Республике.

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