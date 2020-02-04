Владивосток, , 10:22 — REGNUM У жителя Владивостока, проживающего в таунхаусе, пока его не было дома, воры украли коллекцию элитных часов, а также бутылку шампанского Dom Perignon за 20 000 рублей.

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Добычей злоумышленников стала коллекция наручных часов марок Tissot и Longines стоимостью от 50 до 100 тыс. рублей, ювелирные изделия с бриллиантами и дорогой алкоголь премиум-класса, включая бутылку шампанского Dom Perignon, пишет VL.ru.

Обнаружив пропажу, горожанин обратился в полицию с сообщением о краже личного имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге вор в облике деда Мороза украл в магазине дорогой алкоголь и чёрную икру.