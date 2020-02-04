Горно-Алтайск, , 10:15 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в совершении преступлении обвиняется 18-летний местный житель.

Как полагают следователи, инцидент произошёл в октябре 2019 года в Горно-Алтайске.

«Местный житель, испытывая сексуальное влечение к ранее знакомой 15-летней школьнице, заведомо зная, что она не достигла 16-летнего возраста, совершил с ней добровольное половое сношение. О преступлении стало известно в связи с беременностью учащейся одной из городских школ», — отметили в СКР.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также предшествовавшие им. Кроме того, в рамках расследования они оценят работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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