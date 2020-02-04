Кемерово, , 10:07 — REGNUM Прокуратура Кузбасса взяла на контроль расследование уголовного дела по факту пожара, при котором погибли четверо жителей Гурьевска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, при пожаре в частном жилом доме в городе Гурьевске в ночь на 4 февраля погибли пенсионерка и трое детей.

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В ведомстве рассказали, что на место происшествия выехал Гурьеский межрайонный прокурор Игорь Павленко.

«По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. В настоящее время производится предварительное расследование, оно находится на контроле Гурьеской межрайонной прокуратуры», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало и, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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