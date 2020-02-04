Соледар, ДНР, 4 февраля 2020, 10:14 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 29 единиц боеприпасов, сообщили 4 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности шесть мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов ВСУ повреждения получили два дома в посёлке Старомихайловка на окраине Донецка.
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