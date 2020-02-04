Красное Село, Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM В Красном Селе (входит в состав Санкт-Петербурга) неизвестный мужчина пытался похитить на улице 11-летнюю девочку. Он затащил ребенка в автомобиль, но затем школьнице удалось бежать. Злоумышленника ищет полиция.

По данным портала «Конкретно.ru», нападение на девочку произошло еще в пятницу, 31 января, однако заявление о случившемся отец ребенка, завкафедрой РГПУ им. Герцена, решил подать лишь спустя несколько дней.

Девочка после уроков решила навестить бабушку. Когда она шла мимо дома 55 по проспекту Ленина в Красном Селе, мужчина средних лет затащил ее в салон иномарки, после чего увез с места похищения.

На улице Освобождения мужчина вытащил ребенка из машины и потащил во дворы, но девочка оказала активное сопротивление и смогла укусить похитителя. Не ожидая такого, преступник отпустил ребенка, школьница смогла убежать, добралась до бабушки, которая и рассказала о случившемся отцу ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя Петербурга, который в январе этого года попытался затащить в свой автомобиль и похитить 10-летнюю школьницу. Девочке также удалось сбежать от злоумышленника.

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