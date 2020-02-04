Свободный, Амурская область, , 10:05 — REGNUM В Свободненском районе Приамурья на железнодорожном перегоне Ледяная — Усть-Пера под грузовой поезд попал 34-летний местный житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

Читайте также: В Приамурье мужчину затянуло под поезд и отрезало ноги

Получив многочисленные травмы, мужчина, тем не менее, остался жив и был доставлен в медицинское учреждение. В момент инцидента мужчина был пьян. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

«Машинист, заметив идущего спиной к поезду человека, подал звуковые и световые сигналы, однако молодой человек на сигналы не среагировал, вследствие чего машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось», — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально две недели назад в Приамурье мужчину затянуло под идущий поезд, в результате чего он лишился обеих ног.