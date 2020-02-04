Курган, , 10:03 — REGNUM В Зауралье перед судом предстанут семеро жителей Челябинской области, совершавших кражи на территории двух регионов. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В январе 2019 года курганские полицейские задержали обвиняемых при попытке хищения металлических изделий с территории склада. Ранее та же группа лиц, как считают следователи, похищала металл в промышленных зонах Челябинской и Курганской областей.

Их преступления тщательно планировалось. Фигуранты заранее готовили транспорт и места для хранения похищенного, разрабатывали планы проникновения на объекты и были оснащены радиостанциями. На случай проверки, они имели подложные товарно-накладные документы на металл.

В их послужном списке есть хищение из майнинг-фермы, где обвиняемые взяли 84 электронных устройства для генерации криптовалюты.

Общая сумма похищенного не называется. Но все семеро обвиняются в кражах в особо крупном размере, что влечёт наказание до 10 лет лишения свободы.

Сообщается, что шесть фигурантов уголовного дела заключены под стражу, один — поддомашним арестом.