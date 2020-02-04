Улан-Удэ, , 10:02 — REGNUM В Бурятии попросили руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина защитить права двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой.

Омбудсмен обратилась к председателю СКР с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении спортсмена. Ранее он был арестован по обвинению в хранении наркотиков и применении насилия к представителю власти.

«Объективно, боксёр Георгий Кушиташвили, добился высоких спортивных результатов, занимается боксом с 10-летнего возраста, находился на пике профессиональной карьеры», — напомнили в аппарате.

При этом сообщения по делу названы противоречивыми. В частности, в них говорится о том, что «боксер еженедельно сдавал биохимические анализы», «спортсмен не был замечен в нарушении спортивного режима», «росгвардеец поскользнулся и ударился носом о перила лестницы». Всё это, по мнению Жамбаловой, вызывает у общества сомнения в виновности спортсмена.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрёл около 0,61 грамма кокаина, при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос. Сам боксёр вины не признает. Ранее он рассматривался как один из кандидатов на поездку на Олимпиаду-2020 в Токио.

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