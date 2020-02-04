Самара, , 10:04 — REGNUM Пожар произошел в ресторане «Фуджи Суши» в Самаре. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло днем 3 февраля в Куйбышевском районе. В ресторане загорелось масло во фритюре.

По тревоге были подняты девять огнеборцев. Площадь возгорания составила один кв метр. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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