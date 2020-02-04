4 февраля 2020 | Время чтения 7 мин

Роман Газенко, , 10:00 — REGNUM 31 января состоялось очередное заседание Московского городского суда по коррупционному делу сотрудников Следственного комитета Алексея Крамаренко, Александра Дрыманова и Михаила Максименко. Заседание проходило в закрытом режиме.

Следственный комитет России

На основании расследования, проведённого ФСБ, весной 2016 года из сформированного криминалитетом фонда был выделен 1 млн долларов за освобождение из-под стражи и переквалификацию уголовного дела криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Подручный известного вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро Молодой Кочуйков был арестован в процессе расследования резонансного уголовного дела по факту вооружённого инцидента на Рочдельской улице в центре Москвы в декабре 2015 года. Тогда бывший офицер ФСБ адвокат Эдуард Буданцев в порядке самообороны застрелил из наградного табельного оружия двоих и ранил нескольких участников рейдерского захвата принадлежащего его доверительнице Жанне Ким ресторана «Элементс».

Коррупционная цепочка от Захария Калашова к пятерым офицерам СК была вскрыта ФСБ через три месяца после передачи взятки. Тогда был предотвращён выход Андрея Кочуйкова из СИЗО, а Захарий Калашова сам был арестован и впоследствии осуждён за попытку рейдерского захвата. Помимо нынешних троих обвиняемых, 200 тыс. долларов из выделенного миллиона предназначалось посреднику — краснодарскому предпринимателю Дмитрию Смычковскому и бывшему заместителю руководителя столичного главка СК РФ Денису Никандрову. Никандров пошёл на сделку со следствием и получил «лёгкий» срок. Летом 2019 года он был досрочно освобождён. Следствие утверждает, что предполагаемый соучастник коррпуционной сделки с криминалитетом подсудимый генерал Дрыманов, узнав о повторном аресте Кочуйкова — фактически срыве коррупционной сделки, посоветовал «решале» Дмитрию Смычковскому срочно покинуть Россию. Смычковский незамедлительно последовал этому совету и в настоящее время скрывается в Лондоне.

В ходе нынешнего заседания защита предприняла отчаянные попытки развернуть дело в прямо противоположном направлении.

Первым был допрошен начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (ГУМВиСБ) Следственного комитета Михаил Максименко. Уже отбывающий срок по доказанному обвинению в коррупции Максименко ожидаемо заявил, что невиновен. Его главный аргумент — он не мог взаимодействовать со своими подельниками, поскольку находился с бывшим руководителем управления СКР по ЦАО Москвы Алексеем Крамаренко в крайне неприязненных отношениях:

«Я испытывал к Крамаренко определенную неприязнь как в силу негативных отзывов от коллег, так и на основании личного общения, — заявил Максименко на процессе. — Считаю его надменным, хитрым», — заявил Максименко. Оставляя за скобками «убедительность» аргументов о невозможности коррупционного сговора с сидящим рядом на скамье подсудимых Крамаренко, стоит обратить внимание ещё на один эпизод спектакля, устроенного защитой.

В качестве свидетеля защиты адвокатом Еленой Федуловой был приглашён господин Пётр Черчинцев, бывший охранник Эдуарда Буданцева. Черчинцев участвовал в перестрелке на Рочдельской в декабре 2015 года. Какое отношение этот персонаж имеет к нынешнему делу о взятках и, главное, зачем адвокат Елена Федулова решила воспользоваться его свидетельскими услугами на нынешних слушаниях — вопрос нериторический.

Черчинцев в ходе слушания ничего не смог показать по существу, а в интервью корреспонденту «МК» на выходе из зала заседания, в частности, заявил:

«Сотрудники ФСБ вмешивались в ход следствия по делу о стрельбе на Рочдельской улице для того, чтобы смягчить участь бывшему сотруднику спецслужб Эдуарду Буданцеву, застрелившему двух человек у ресторана «Элементс».

— Я во всех судах — в Пресненском, Никулинском — говорил, что не было на тот момент в ресторане вымогательства. Я находился в ресторане в тот момент», — заявил Пётр Черчинцев.

Ключевым моментом в этой нехитрой схеме является факт изменения показаний Черчинцева в расследовании инцидента на Рочдельской. Это произошло в 2016 году. Тогда Пётр Черчинцев фактически встал на сторону участников рейдерского захвата ресторана «Элементс» и поддержал позицию осуждённых впоследствии за вымогательство криминальных авторитетов. Анатолий Златоустовский, председатель коллегии адвокатов «Диктатура закона», откуда Черчинцев был уволен, прокомментировал его действия:

«У нас есть все необходимые материалы, позволяющие не только предполагать, но и утверждать, что Черчинцев в период расследования события, связанного с попыткой рейдерского захвата ресторана «Элементс» в 2015 году, вошёл в контакт с представителями Кочуйкова и Шакро. Возможно, он поверил их заверениям о том, что его шефа [Эдуарда Буданцева], который в то время находился под домашним арестом, непременно посадят. Надо было выбирать — и Черчинцев — бывший сотрудник МВД — выбрал криминал», отметил А.Златоустовский. «Своими действиями Черчинцев нанёс коллегии не только моральный урон. У нас трудится много сотрудников с опытом работы в государственных силовых органах. Мы знаем, что постоянный контакт с криминалом накладывает определённый отпечаток, и что некоторые из них перенимают криминальный «модус операнди». Да, в системе правоохранительных органов есть оборотни. Увы, но один из таких иуд оказался в рядах нашей коллегии. Вопрос, почему этот персонаж сделал такой выбор? На мой взгляд, многое объясняет зафиксированный камерами наружного наблюдения момент конфликта у ресторана «Элементс», когда он трусливо пытался убежать с площадки, оставив своих товарищей наедине с озверевшими бандитами. Не удивлюсь, если криминальная карьера закончится для него тем же, чем и для его нынешних покровителей».

Эту информацию подтвердил источник в ФСБ. В предоставленной им оперативной справке значится, что «…в состоянии наркотической и романтической эйфории от перспективы занять значимое место среди преступного элемента в конце сентября 2016 года Черчинцев вылетел в г. Сочи с участниками ОПГ Калашова и Кочуйкова для проведения совместного отдыха. В настоящее время одним из источников доходов Черчинцева является получение доли от собираемых денежных средств с одного из рынков в районе спорткомплекса ЦСКА, предназначенных для пополнения воровского общака группировки Калашова. Это объясняет источники приобретения им нового автомобиля «Тойота Камри» при отсутствии официального трудоустройства.

Черчинцев публично доводил до своего окружения, что в январе 2016 года он принял решение выступить в роли союзника Шакро Молодого и способствовать его деятельности по прекращению уголовного преследования Кочуйкова и его пособников по вымогательству у гражданки Ким. Пользуясь доверием среди сотрудников коллегии «Диктатура закона», он собирал конфиденциальную информацию по организации защиты Буданцева, а также в отношении сотрудников МВД и ФСБ России, осуществлявших оперативное сопровождение уголовного дела по вымогательству. Полученные данные Черчинцев через адвокатов Гофштейна, Тропаидзе и Устина доводил до Калашова, что позволяло ему организовывать противодействие оперативно-розыскным мероприятиям. Черчинцев неоднократно встречался с Калашовым в помещении развлекательного комплекса «Golden palace». Об этих встречах [с Захарием Калашовым] Черчинцев незамедлительно сообщал своим знакомым, бравируя своей приближённостью к «высшему лидеру» в криминальной иерархии, и выражал своё восхищение порядочностью и набожностью Кочуйкова».

Привлечение этого персонажа в качестве свидетеля защиты адвокатом Еленой Федуловой выглядит как явная ошибка. И не только потому, что никаких новых сведений о рассматриваемом факте взятки сотрудникам СК он предоставить не мог по определению. Но логика в действиях госпожи Федуловой, тем не менее, просматривается. Если, по утверждению Черчинцева, «набожный» Кочуйков не осуществлял вымогательства у владелицы ресторана «Элементс», значит он и его криминальные покровители невиновны и повода для взятки для их освобождения не было. Следовательно, всех подсудимых, в том числе уже осуждённых коррумпированных сотрудников правоохранительных органов и криминальных авторитетов надо срочно освобождать и приносить извинения за беспокойство «жертвам режима».

Интересно также, на основании каких мотивов издание «Московский комсомолец» в материале о заседании Мосгосуда 31 января основное внимание уделил именно позиции Петра Черчинцева. Откуда у корреспондента информация, если процесс проходит в закрытом режиме и почему корреспондент эксклюзивно интервьюировал этого не имеющего никакого отношения к существу дела «свидетеля» на выходе из зала заседания и выдал это за выступление на слушаниях? Возможно, это вопрос к компетенции сотрудника, не соответствующей статусу уважаемого издания.

Только есть один нюанс, видимо, не учтённый адвокатом Еленой Федуловой, кстати бывшей сотрудницей СК. Если, на основании данных ФСБ Черчинцев обрел криминальный статус в обмен на услуги по разваливанию уголовного дела в отношении Кочуйкова, то логично предположить, что его появление в зале суда над теми, кто, по данным следствия, получил деньги за его освобождение — косвенно, но недвусмысленно свидетельствует о причастности нынешних подследственных к коррупционной операции по освобождению криминального авторитета. Операция продолжается?