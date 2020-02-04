Бокситогорск, Ленинградская область, , 09:59 — REGNUM В Ленинградской области водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом ПАЗ, развозящим сотрудников предприятия. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, двое пассажиров автобуса получили легкие травмы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло во вторник, 4 февраля, около 06:25 в Бокситогорском районе Ленинградской области на 10 км автомобильной дороги «Дыми — Бор — Колбеки — Бочево».

68-летний водитель машины ВАЗ-21 099 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, в котором были люди.

«В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте, двум пассажирам ПАЗ оказана разовая медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении УГИБДД.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.