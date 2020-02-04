Ромненский район, , 10:01 — REGNUM В Ромненском районе Приамурья на подворье одного из частных домов хозяин встретил волка, который наведался за домашними животными.

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В результате столкновения хищника и человека, хозяину дома удалось заколоть волка. Среди людей пострадавших нет. Труп хищника направлен в лабораторию, где будет установлено, заражён ли он бешенством, пишет ПортАмур.

В социальных сетях распространяют видео, на котором видно, что волк ранен, но ещё живой.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошлого года в Приамурье произошёл случай массового нападения волков на людей.