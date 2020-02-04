Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Злоумышленники продолжают терроризировать городские учреждения Петербурга угрозами о «заминировании». Ни в одном предыдущем случае реальность угрозы не подтвердилась.

Утром во вторник, 4 февраля, угрожающие письма на электронные почты получили Сестрорецкий, Ленинский и Петродворцовый районные суды, затем к ним присоединились Петроградский, Василеостровский, Красногвардейский и Колпинский и Смольнинский районные суды. Все эти судебные учреждения эвакуируются.

Также в письмах от «минеров» по порядку перечисляются более 100 школ и около 100 детских садов, расположенных в разных частях города, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Эти учреждения также теперь ждет проверка, а, возможно, и эвакуация.

В понедельник, 3 февраля, в Петербурге из-за угроз были проверены около 200 различных объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано около двух тысяч человек. Все угрозы оказались ложными, сообщает ТАСС.

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