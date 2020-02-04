Нью-Дели, , 09:52 — REGNUM Власти Индии объявили режим чрезвычайной ситуации в штате Керала, где подтвердились три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 4 февраля сообщает телеканал NDTV.

Министр здравоохранения штата Шаиладжа отметила, что режим ЧС не должен пугать людей. Речь идёт об усилении мер по сдерживанию распространения вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения зафиксировали в Индии в конце января. Коронавирус обнаружили у студента, приехавшего из китайского Уханя.

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