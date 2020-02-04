Абакан, , 09:50 — REGNUM Двое жителей Хакасии предстанут перед судом по обвинению в похищении человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и республике.

Расследование уголовного дела в отношении двоих 24-летних жителей села Бирикчуль завершено. По версии следствия, в ноябре 2019 вечером злоумышленники приехали в дом к 37-летнему односельчанину. Они хотели найти своего родственника, которого там не оказалось. Брат родственника обещал им выполнить работы по хозяйству, но обещания не сдержал.

Разозлившись, мужчины нанесли потерпевшему телесные повреждения, затем против его воли перевезли на мотоцикле в дом к одному из обвиняемых и заперли в подполье.

Потерпевший смог вырваться из заточения и сбежать. Обвиняемые в ходе следствия полностью признали свою вину. Уголовное дело направлено в Аскизский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане похитители человека получили 29 лет колонии на троих.