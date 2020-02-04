Воронеж, , 09:54 — REGNUM Два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщении пресс-службы ведомства, авария произошла рано утром 4 февраля на 654 км автодороги М4-«Дон».

Микроавтобус «Мерседес Спринтер», за рулем которого находился 49-летний житель Ставропольского края, касательно столкнулся с грузовиком МАЗ. После этого, автобус съехал в кювет.

В результате дорожного происшествия погибли водитель и пассажир «Мерседеса». Еще три человека были госпитализированы.

Сообщается, что в микроавтобусе, который ехал из Ставрополя в Москву, находилось девять пассажиров и два водителя.

В настоящий момент на месте ДТП работают следователи, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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