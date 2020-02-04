Чемальский район, , 09:43 — REGNUM Суд на Алтае признал законными действия инспекторов, привлёкших к ответственности зампреда райсовета Чемальского района Юрия Корнеева за езду без документов. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

7 ноября 2019 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением депутата. При проверке выяснилось, что у него нет ни документов на машину, но водительского удостоверения. В результате инспектор составил три протокола об административных правонарушениях.

Однако нарушитель сначала потребовал переводчика с алтайского языка, сообщив, что не понимает русский. Затем он позвонил в дежурную часть полиции и заявил, что остановившие его правоохранители пьяны.

«Зная скандальный характер депутата, полицейские сами без дополнительных просьб отправились в районную больницу на освидетельствование. Врачи установили, что стражи порядка были трезвыми», — отмечает издание.

Напомним, Юрий Корнеев и ранее привлекал к себе внимание своим поведением. Как сообщало ИА REGNUM, после новогоднего корпоратива в декабре 2018 года он избил двух женщин и подростка — управляющую кафе, 59-летнюю местную жительницу, присутствовавшей в качестве певицы, а также заступившемуся за нее 14-летнему ребёнку.

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