Макао, Китай, , 09:39 — REGNUM Все казино в китайской автономии Макао закрыты на две недели из-за опасности распространения нового коронавируса. Об этом распорядился глава администрации Макао Хо Ят-сенг, передаёт 4 февраля RTHK.

Кроме того, приостановили свою работу все общественные службы, ограничена работа общественного транспорта. Населению рекомендовано покидать жилища только ради покупки еды.

Закрытие казино — трудный шаг, однако необходимый в критических условиях, пояснил глава Макао и пообещал провести встречу с руководителями игорных заведений. В Макао подтвердились десять случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, пункт пропуска на туннельно-мостовом переходе Гонконг — Макао — Чжухай остался одним из двух работающих на границе с Гонконгом. Макао, как и Гонконг, является специальным административным районом в составе КНР. Он знаменит торговыми центрами и огромными казино.

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