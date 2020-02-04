Уфа, , 09:43 — REGNUM Данные о выкатывании самолета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) опровергла авиакомпания «Победа». Об этом 4 февраля сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

По сообщению пресс-службы авиакомпании, самолет двигаясь на минимальной скорости сместился вправо без схода с искусственного покрытия. В настоящее время его отбуксировали на место стоянки.

Сообщается, что после того, как будут выполнены мероприятия санитарно технического регламента, борт вылетит в Москву.

Ранее пресс-служба уфимского аэропорта сообщила о том, что утром 4 февраля самолет авиакомпании «Победа», выполняющий рейс DP-436 по маршруту Уфа — Внуково, основной правой стойкой шасси выкатился за пределы ИВПП.

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