Горно-Алтайск, , 09:29 — REGNUM Спасатели, правоохранители и волонтёры на Алтае ищут без вести пропавшего жителя села Огневка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, заявление о пропаже поступило 30 января.

По словам родственника, мужчина охотился в урочище «Собака» в 45 км от села Мараловодка. Он предположил, что пропавший мог попасть под лавину.

«По прибытии к месту поисков спасатели подтвердили факт схода снежных масс со склона. Методом зондирования обследован участок лавины площадью 110 кв. м», — отметили в МЧС.

В поисках принимает участие также кинологический расчёт, а также сотрудники Катунского заповедника. Однако пока результатов нет.

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