Уфа, , 09:27 — REGNUM Игра со списками обернулась пожаром в жилом доме в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар в жилом доме в селе Старобалтачево произошел вечером 3 февраля.

По тревоге были подняты восемь огнеборцев на трех единицах техники, а также добровольные пожарные команды СП Кунтугушевского с/с, СП Сейтяковского с/с, СП Верхнеянактаевского с/с.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горит крыша и стены двухэтажного дома. Пожар был потушен.

К счастью погибших и пострадавших нет. В результате было спасено десять человек, в том числе пять детей, которые при возгорании были в доме. Сообщается, в этот вечер взрослые распивали алкогольные напитки, а дети играли в доме и на веранде.

Пожар произошел на веранде из-за неосторожных действий ребенка, который играл со спичками. Соседи вовремя заметили огонь и пришли на помощь.

Кроме этого, сработал пожарный извещатель, который был установлен на кухне. В результате взрослые и дети были вовремя выведены из дома.

В настоящее время дети размещены в социальном приюте.

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