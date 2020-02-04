Курган, , 09:19 — REGNUM Власти Курганской области подвели первые итоги акции платного осведомительства о нелегальной торговле алкоголем. Половина сообщений от граждан подтвердились, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, акция стартовала 23 января. За это время в управление МВД России по Курганской области поступило 15 сообщений от граждан с информацией о точках продажи суррогатной алкогольной продукции. Шесть из них подтвердились. Нелегальный алкоголь распространяли в Кургане и в Шадринском районе.

В отношении продавцов составлены протоколы за незаконную реализацию спиртсодержащей продукции. Наложены штрафы в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей с конфискацией продукции. Один протокол был составлен на физическое лицо за продажу алкоголя, и штраф составит до 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области осведомителям платят одну тысячу рублей за информацию по телефону 8−800−2010−895о точках распространения незаконного алкоголя, и 20 тыс. рублей за сведения о подпольном цехе, где производят фальсификат.

В 2019 году в фальсифицированным алкоголем отравились 397 человек, из них 186 погибли, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Зауралья заплатят за информацию о подпольном алкоголе