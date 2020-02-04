Кызыл, , 09:15 — REGNUM Следователи в Туве завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшей начальницы налоговой службы в коррупционных преступлениях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, в деле фигурируют также её супруг, а также двое бывших подчинённых.

В следствии полагают, что с сентября 2017 года по января 2018-го они действовали в составе преступной группы, похитив 30 млн рублей, используя своё служебное положение. Деньги были перечислены в бюджет компанией «Восток» по НДС.

Впоследствии похищенные средства были легализованы и обналичены путём фиктивных договоров купли-продажи на счета подставных фирм. После чего супруги купили квартиру в Москве за 10 млн, а также оплатили участие в долевом строительстве другой квартиры в строящемся доме на сумму более 5 млн.

Но этим противоправная деятельность экс-руководителя ФНС не ограничилось.

«В период с июля по ноябрь 2018 года бывшая руководитель регионального управления ФНС умышленно, с целью личного обогащения получила от директора общества с ограниченной ответственностью «Лунсин» через посредников взятку в виде денег в сумме свыше 15 миллионов рублей за незаконные действия, выраженные в освобождении без законных к тому оснований общества от уплаты налога на прибыль за налоговый период 2017 года», — добавили в СКР.

Теперь бывшие сотрудники налоговой службы обвиняются по статьям «мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере, «легализация (отмывание) денежных средств», «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». Дело направлено в суд.

Бывшая руководитель также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело пока находится в производстве.

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