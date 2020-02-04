Уагадугу, , 09:16 — REGNUM Буркина-Фасо продолжает сталкиваться с серией атак вооруженных группировок, жертвами которых за две недели стали более ста человек. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, большинство жертв атак — мирные жители.

Как передают военные источники, более 20 граждан страны были убиты 2 февраля в ходе последней атаки на деревню Ламдамол, совершенной, по данным спецслужб, местными боевиками.

«Вооруженные боевым оружием, нападавшие на мотоциклах убили много жителей регина», — сообщается о последней атаке боевиков на портале округа Бани.

По словам местного медицинского работника, в ходе атаки погибла старшая медсестра главного медицинского центра в Ламдамоле.

По информации другого военного источника, который подтвердил инцидент, атака стала «актом мести жителям, которых несколько дней назад призвали покинуть территорию региона».

Напомним, что в ходе другой крупной атаки, совершенной в деревне Силгаджи округа Сум 25 января, погибли 39 мирных жителей. Однако некоторые источники сообщают о 50 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в результате атаки на рынок в провинции Санматенга погибли 36 человек, а 20 января боевики напали на деревню Рофенга в той же провинции. В результате атаки погибли 20 мирных жителей. Террористы также сожгли и здание местной начальной школы.

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