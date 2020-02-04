Горно-Алтайск, , 08:58 — REGNUM На территории Республики Алтай наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, за неделю зафиксировано почти 1,3 тыс. заболевших ОРВИ, большая часть которых — дети до 14 лет.

«Это в два раза больше, чем за предыдущую неделю. В целом по республике госпитализировано с признаками ОРВИ 51 человек, в том числе 40 детей», — отметили у управлении.

Кроме того, 12 жителям поставлен диагноз грипп В.

В результате некоторые школы начали закрываться на карантин. Так, с 3 февраля прекращены занятия в школах сёл Тондошка и Кебезень, частично приостановлены в школе села Эликмонар.

Напомним, в соседней Туве эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен почти в три раза. В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, с 3 февраля закрыты на карантин все школы, детсады, дома культуры и клубы Кызыдла. Ограничения продлятся неделю, до 9 февраля.

Читайте также: Все школы и детсады Кызыла закрыли на карантин